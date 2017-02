Como melhorar a aparência da pele com maquiagem

Se você acha que sua pele não está bonita como deveria e isso te incomoda a dica é saber como melhorar o visual com o uso de produtos de maquiagem. Obviamente é importante cuidar bem da pele para que ela fique saudável e com isso você possa reduzir o uso de maquiagem. Porém, sabemos que nem sempre isso é possível então conhecer os truques para criar a pele perfeita é fundamental.

Conquistando a pele perfeita com produtos de maquiagem

Para que você consiga um visual de pele lisinha e sem diferenças de cores é necessário contar com um primer (que serve para uniformizar a pele), uma base, um corretivo mais claro que a sua pele e corretivo colorido (no caso de quem tem olheiras ou acne) e pó compacto para finalização.

Como fazer

Passo 1 – Limpeza da pele

Antes de começar o processo de aplicar a maquiagem é necessário que a pele esteja bem limpa. Você pode fazer isso lavando com um sabonete para pele e um adstringente. É interessante também passar um hidratante e um filtro solar com fator de proteção de pelo menos 30 caso a sua base não tenha essa proteção.

Passo 2 – Primer

O primer é um produto que serve para uniformizar os tons e texturas da sua pele. Aplique com a ajuda de um pincel ou com os dedos. Quem tem pele oleosa deve preferir aplicar com pincel para evitar estimular as glândulas sebáceas.

Passo 3 – Base

Em seguida chega o momento de aplicar a base no seu rosto, também indicamos que você use um pincel para espalhar bem. Quanto melhor você espalhar a base melhor o resultado que irá obter.

Passo 4 – Corretivo

Para disfarçar as olheiras você pode usar um corretivo que seja um tom mais claro que a sua pele. No caso das olheiras serem muito escuras você pode optar por usar corretivo colorido. As olheiras arroxeadas podem ser minimizadas com corretivo amarelo ou laranja. No caso de manchas vermelhas de acne você pode usar corretivo verde. Observe que para conseguir um resultado melhor com os corretivos coloridos você deverá aplicar o corretivo um tom mais claro que a sua pele por cima.

Passo 5 – Pó compacto

Para finalizar a maquiagem e evitar que a sua pele fique brilhante você deve aplicar o pó compacto com o auxílio de um pincel próprio para esse produto. Retoque o pó ao longo do dia para evitar que a sua pele fique brilhante.